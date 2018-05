Vigili urbani all'attacco a Termoli, stanchi di aspettare i soldi dell'estate 2017

TERMOLI. Vigili urbani di Termoli, in buon numero, diffidano l’amministrazione comunale a pagare loro le spettanze del piano sicurezza 2017, eseguito dal 26 giugno al 10 settembre scorsi. «Il progetto approvato, all'art. 6 (Liquidazione dell'incentivo), prevedeva che il pagamento dell'incentivo doveva avvenire con cadenza mensile; le prestazioni lavorative sono state regolarmente svolte dal personale interessato; nel mese di agosto 2017 sono state pagate le sole prestazioni a progetto effettuate nel precedente mese di luglio; con richiesta a firma congiunta.

I sottoscritti hanno già sollecitato il pagamento degli emolumenti dovuti, il dirigente del Settore Finanze comunicava di non aver ricevuto alcuna determinazione di liquidazione dal Settore Polizia Municipale alla quale apporre il proprio visto di competenza; dal comando di Polizia municipale si trasmetteva al dirigente a interim Vito Tenore, una dettagliata nota esplicativa dello stato degli incassi utili al pagamento del progetto, emergendo la necessità di adottare appositi urgenti correttivi alle previsioni di ripartizione del fondo di finanziamento delle spettanze da liquidarsi», si legge nella diffida, conteggi aggiornati poi e inviati nuovamente nel dicembre scorso. Ora viene dato un termine di giorni 10 per provvedere, già ne è trascorso qualcuno.

«L’eventuale ulteriore inerzia, sarà purtroppo seguita da risoluzione giudiziale dell'annosa inadempienza argomentata – conclude la diffida- è doveroso ricordare che anche l'edizione 2016 del medesimo progetto vide la liquidazione del grosso delle spettanze solo a seguilo di analoga "diffida", solo nel mese di marzo 2017 e che, all'inadempienza nei pagamenti, consegue altresì una totale mancanza dei presupposti minimi essenziali affinché il personale della Polizia municipale possa prendere in considerazione di effettuare prestazioni extra nell'estate 2018». Un’altra grana e non di poco conto per l’amministrazione Sbrocca.