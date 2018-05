Video “hard” di piazza Prefettura, indaga la Polizia

CAMPOBASSO. Si continua a parlare, in città, della performance “a luci rosse” avvenuta sotto gli occhi increduli dei fedelissimi della movida campobassana lo scorso venerdì. Stavolta, però, il dibattito si è spostato dalla “piazza” alla Questura del capoluogo.

Perché il video che immortala i “focosi” amanti è stato visionato nelle scorse anche dalle Forze dell’ordine, e dalla Squadra Mobile in particolare, per verificare eventuali ipotesi di reato; che all’orizzonte sembrano delinearsi.

Gli agenti hanno già acquisito il nome dell’uomo, anche grazie alle verifiche incrociate che hanno permesso di individuare chi aveva prenotato quella stanza del b&b lo scorso venerdì: si tratta di un giovane campano, che avrebbe per altro precedenti penali specifici.

L’uomo, in trasferta del capoluogo, è stato già convocato in Questura per chiarire la sua posizione e fornire agli inquirenti elementi utili alle indagini: incontrerà domani i vertici di via Tiberio. on ogni probabilità, dovrà fare anche il nome della ragazza coprotagonista insieme a lui del video piccante salito ormai alla ribalta della cronaca locale.

Entrambi rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, eventualità non remota - sebbene il fatto si sia svolto all’interno di una struttura ricettiva- qualora dovesse essere accertata la presenza di possibili “spettatori” minorenni. In caso contrario, i due potrebbero cavarsela “soltanto” con una salatissima sanzione pecuniaria.