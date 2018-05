Prova ad annegare in mare, poi ha un ripensamento: soccorsa e portata all'ospedale

CAMPOMARINO. Tutto è bene, quel che finisce bene, per fortuna. E’ il caso di dirlo anche per quanto stava per accadere nella serata di ieri a Campomarino Lido.

Una domenica trascorsa al mare che poteva costare la prima e peraltro volontaria tragedia.

Una donna di 42 anni, ex suora abruzzese, era entrata in acqua spinta dal bisogno di togliersi la vita.

Un ripensamento, un dubbio, insomma, la non piena convinzione, hanno fatto sì che desistesse dalla volontà di annegare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che l’hanno trovata al lido Conchiglia Azzurra, mentre era in procinto di uscire da quello stato confusionale e di grande agitazione.

La 42enne è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.