Ancora quei fastidiosi parcheggiatori abusivi in piazza Donatori di sangue

TERMOLI. Ancora una volta siamo costretti ad occuparci dell’increscioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi (o meglio, delle parcheggiatrici abusive) che esercitano il loro “lavoro” in piazza Donatori di sangue: ciò successivamente ad un episodio, accaduto qualche giorno fa: trovando inopinatamente un parcheggio nei box bianchi (quelli non a pagamento, per intenderci) nell’ora di punta, si rimane qualche minuto in auto per concludere una telefonata: durante tutto il periodo della conversazione telefonica, le due donne di etnia rom gironzolano intorno alla mia vettura in attesa che scenda, con un atteggiamento tra l’intimidatorio e il molesto.

Questa la testimonianza di un automobilista che abita nell’hinterland di Termoli.

«Scendendo noto con disappunto che a pochi metri di distanza ci sono due accertatori della sosta che, a quanto pare, lasciano svolgere indisturbatamente alle due abusive la loro attività, ricordiamolo, illegale. Mi avvicino per chiedere spiegazioni sul fatto che, così come sono solerti nell’elevare contravvenzioni (giustamente, per carità) a chi sosta dieci minuti più del tempo consentito nei parcheggi a pagamento, potrebbero esserlo anche nell’impedire che un cittadino venga importunato con questi fenomeni di accattonaggio. I due ausiliari del traffico mi rispondono, sconsolati, che gli impegni profusi per far andare via le abusive sortiscono pochi risultati, e che loro stessi sono stati oggetto di improperi e velate minacce. Lamentano inoltre uno scarso supporto da parte delle forze dell’ordine, e fanno notare come un grande supporto possono darlo i cittadini, smettendo di finanziare questo business dando soldi per evitare ritorsioni all’autovettura».

Alla fine della breve conversazione, il malcapitato non può che concordare con loro: per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi occorre un impegno congiunto di ausiliari del traffico, forze dell’ordine e cittadini. Ricordiamo, inoltre, che le leggi ci sono e potrebbero essere applicate: come sottolineato in articoli precedenti, il Codice della strada prevede sanzioni pecuniarie per chi chiede soldi per vigilare sulle autovetture.