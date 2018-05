Chiusa azienda di biscotti nel matesino, controlli straordinari dei Nas sul territorio

CAMPOBASSO. Nell’ambito dei controlli della sicurezza alimentare, il Nas di Campobasso, operante sull’intero territorio regionale e coordinato dal Comandante Luogotenente Mario Di Vito,a seguito di ispezione, ha proceduto all’immediata chiusura di un’industria di panificazione e biscottificio dell’area matesina perché interessato da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Nell’ultimo periodo inoltre, a seguito di controlli effettuati presso ristoranti del capoluogo e della costa, il Nas ha segnalato all’Autorità Giudiziaria competente 7 ristoratori per violazioni attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, per frode in commercio e per la detenzione di circa 150 kg.di alimenti vari, soprattutto carne e pesce, in cattivo stato di conservazione. In particolare è stata accerta la somministrazione di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù, nonché l’illecita procedura relativa al congelamento, attuata con attrezzature non idonee e con l’utilizzo di involucri protettivi non destinati a venire a contatto con gli alimenti.