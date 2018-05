San Martino, trovato senza vita nel supermercato: in corso le indagini

SAN MARTINO IN PENSILIS. nel pomeriggio di ieri, M.D.C, 62enne residente a San Martino in Pensilis, è uscito per portare la sua autovettura dal meccanico, ma dal meccanico non è mai arrivato. I parenti si sono subito recati in caserma per denunciarne la scomparsa, ma nella mattinata di oggi il tragico epilogo: l'uomo è stato ritrovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato Sidis. Sono in corso le indagini per appurare le circostanze del decesso.