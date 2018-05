Perde l'equilibrio e cade dallo scooter, uomo finisce in ospedale

TERMOLI. Un uomo sulla sessantina, in sella al suo scooter, è caduto oggi, verso le 13, in Corso Umberto I, in zona centro, all’altezza delle strisce pedonali. L'uomo proseguiva lentamente dietro un'auto, quando è sopraggiunta un'altra macchina da dietro che gli ha fatto perdere l'equilibrio ed è caduto a terra.

Per fortuna, le auto su quel tratto andavano piano e l'uomo dopo l'impatto, è rimasto a terra per 15 minuti, per eventuali danni alla testa, prima dell'arrivo dei soccorritori del 118 coi volontari in ambulanza della Misericordia.

L'uomo, cosciente, è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per tutti gli accertamenti.

Sul posto, per i rilievi del caso, i vigili urbani di Termoli.