Via della Folaga, dopo anni lo specchio giace ancora in mezzo al prato

TERMOLI. Un nostro affezionato lettore ci ha segnalato una situazione anomala che sta andando avanti da troppo tempo in zona Rio Vivo. Ha deciso di scrivere a noi poiché, a detta sua, ha notato che spesso e volentieri quando denunciamo delle anomalie in varie zone della città, il giorno dopo la segnalazione, arriva qualcuno pronto a risolvere il tutto.

Ed è per questo che, per la situazione venutasi a creare nella zona in cui abita, ha pensato bene di affidarsi al nostro giornale. Ecco il suo messaggio: "Buongiorno, sono un residente di Rio Vivo e mi rivolgo a Voi avendo giorni fa appreso, che grazie alla vostra segnalazione, in poco più di 24 ore è stato reinstallato uno specchio in via Maestrale andato distrutto da un incendio alcuni giorni prima.

Per l'appunto, sono qui a dirvi, che in via Rio Vivo e precisamente di fronte a via Rio della Folaga, da circa 24 mesi, a seguito di un sinistro stradale è stato divelto lo specchio che favoriva l'immissione da via Rio della Folaga a via Rio Vivo. Nonostante l'alta pericolosità della strada summenzionata, nulla ad oggi è stato fatto e mi auguro che grazie a Voi, si possa celermente ripristinare come successo per via Maestrale anche lo specchio mancante in via Rio Vivo per via Rio della Folaga. Parte dello specchio divelto in questione, giace da 2 anni dietro la fermata degli autobus in mezzo ad un prato. Grazie."

Speriamo che anche questa segnalazione venga ascoltata.