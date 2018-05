incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

incidente in via Corsica Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Oggi giornata davvero intensa per le forze dell'ordine preposte agli incidenti stradali.

Dopo quelli accaduti in giornata e di cui abbiamo dato conto, verso le 18.30, in via Corsica, ci è stato un nuovo sinistro: sul ponte del parco comunale in direzione centro, una Nuova Fiat Tipo S.W. incolonnata nel traffico, stando ad alcune testimonianze che verranno vagliate dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato intervenute sul posto, stava per commettere una manovra azzardata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un ragazzo che non ha potuto evitare l'impatto.

È andata peggio per lo scooterista, in quanto dopo l’urto, è andato a sbattere dall'altra parte della corsia, contro il cordolo del passaggio pedonale. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.