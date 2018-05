Scomparso e trovato morto dopo un giorno, i funerali del 62enne a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Avranno luogo oggi pomeriggio, alle 16, alla chiesa di San Pietro di San Martino in Pensilis, la cerimonia funebre per l'addio al 62enne Mario De Clerico. L'uomo è stato trovato senza vita all'interno di una struttura abbandonata una volta di proprietà di un supermercato. Di lui si erano perse le tracce nel pomeriggio di lunedì, quando era uscito di casa per portare l’auto a riparare dal meccanico. Ma all’officina Mario non è mai giunto e i familiari dopo diverse ore, non vedendolo rincasare, hanno dato l’allarme alla locale stazione dei Carabinieri, coordinata dalla compagnia di Larino.

Nel corso della notte, a seguito dell’attivazione da parte della Prefettura, i Vigili del fuoco, congiuntamente al personale dell’Arma dei Carabinieri ed al personale volontario della Protezione Civile, è stato impegnato nel coordinamento delle ricerche di un disperso nel comune di San Martino in Pensilis. Nelle ricerche sono stati coinvolti il reparto volo di Pescara con il velivolo AB412, e i nuclei specializzati dei Vigili del fuoco, Tas del Comando di Campobasso e cinofili della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Molise. Purtroppo, nella mattinata di ieri si sono concluse le ricerche con il ritrovamento del disperso all’interno di una struttura abbandonata. Sul presunto gesto estremo indagano I Carabinieri.