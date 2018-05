Il ‘Daspo’ comunale, provvedimento ‘ignoto’ ai palazzi della Regione Molise

CAMPOBASSO. Il ‘daspo’ (un acronimo che può essere sciolto in ‘divieto di accedere alle manifestazioni sportive’) è una misura prevista dalla legge n. 401/1989, successivamente integrata da altre regole (comparse nell’ordinamento a far tempo dal 1994 e fino a tutto il 2007). Si tratta di una norma con cui si vuole impedire a chi sia stato valutato un soggetto pericoloso di accedere agli eventi in questione e che può essere accompagnato dalla misura di doversi presentare in un Ufficio di Polizia in concomitanza con essi. Fortunatamente la Corte costituzionale ha provveduto ad inquadrare la misura tra quelle di prevenzione che – per ciò stesso – può essere inflitta in via preventiva, indipendentemente dall’avvenuta commissione di un reato. La novità è che, oggi, persino nei Comuni (fatta eccezione per i Palazzi molisani) si sta assistendo ad un proliferare di applicazione del ‘daspo’, anche al di fuori dei limiti imposti dalle manifestazioni sportive. Qualche esempio: il divieto (che dura per 48 ore) è stato consegnato (assieme ad una sanzione di 50 euro) ad un tale che - colto da un bisogno impellente - si era appartato dietro ad un albero per soddisfare quella sua esigenza vescicale per cui i Vigili urbani lo sorpresero e punirono. Altrove il ‘daspo’ è stato previsto per i proprietari di cani restii a pulire i ‘làsciti’ dei loro animali sul suolo pubblico. In altre Comunità i Sindaci hanno deciso di intervenire persino nei confronti di chi sputacchia a terra. A Bologna la Coop, esasperata per le condizioni di insicurezza che s’erano concretate dinanzi alla sede di alcuni supermercati, è giunta a chiederne l'applicazione al fine di combattere le condizioni di degrado nonché i fenomeni di illegalità.

Sulla scorta di tali anticipazioni, c’è da pensare che questa del 2018 dovrebbe essere l'estate dei ‘daspo’, introdotti – com’è noto – nell’ordinamento dal Ministro Minniti. Come si è detto in Molise il provvedimento è rimasto pressoché ignorato quando, in Italia, sono tanti i Comuni che se ne sono serviti, sia pure utilizzando la norma magari al solo scopo di ‘sperimentarne’ gli èsiti. In questi enti il provvedimento è stato addirittura allargato all'intero territorio comunale (quindi non solo a specifiche zone, secondo quanto precisa la normativa nazionale), allungando oltre le 48 ore il divieto imposto a carico di chi ne sia stato colpito. Diversi primi cittadini si sono rapportati al Prefetto, sostenendo che va dimezzato il numero degli extracomunitari da accogliere in città; e perciò hanno allertato la Polizia locale quando un immigrato non si comporta bene. Ed è subito ‘daspo’, immigrati o stanziali che ne siano i destinatari. Lo spirito è quello di evitare bivacchi, lasciando in giro immondizia. In alcuni Comuni il ‘daspo’ tutela l’intero territorio comunale, ma solo a condizione che si appronti un Regolamento senza di cui non sarebbe possibile applicare il provvedimento sull’intero concentrico cittadino nell’intento di liberarsi dei molestatori e dei venditori abusivi, dei borseggiatori e dei ladri. Nei luoghi di mare (ma non a Termoli ed a Campomarino) gli Assessori alla sicurezza hanno scelto la linea dura applicando, nella maniera più estensiva, tutte le norme che aiutano nell'azione di disturbo contro chi commette illeciti. Si tratta di un segnale forte che s’intende trasmettere ai cittadini ed ai turisti. Perciò sarà vietata la spiaggia a chi abbia precedenti per spaccio o vandalismo o sia già stato sanzionato per commercio o massaggi abusivi sotto l'ombrellone. Altrove sono stati approvati Regolamenti che prevedono sanzioni (con allontanamento) per chi pratica l'accattonaggio, fingendo di chiedere informazioni, esibendo foto con persone malate o cartelli con frasi volte ad impietosire o - comunque - modalità tali capaci di coartare l'autodeterminazione delle persone; per chi chiede elemosina mediante occupazione di suolo pubblico, con criteri sistematici di rotazione, collocandosi nei punti più redditizi con cartoni, cartelli o animali, intralciando il passaggio dei pedoni a cui sono rivolte richieste insistenti di oboli. Coi Sindaci spesso si schierano anche i Parroci secondo le cui vedute non tutti i mendicanti sono poveri. Anzi, la maggior parte di loro, vista l'età, potrebbe tranquillamente andare a lavorare. Ci sono alcuni che chiedono l'obolo ma che, nelle pause (tra il passaggio di un “cliente” e di un altro), telefonano con costosi cellulari. Persino l’altra associazione dei commercianti (la Confesercenti, che un tempo era vicina alla sinistra) ritiene che si stia andando nella direzione giusta, che è quella di restituire i mercati ai cittadini, facendone luoghi decorosi e sicuri, dove i clienti – soprattutto se donne sole e gli anziani più deboli - non vengano importunati. Perciò, cari Sindaci molisani, cercate di vedere cosa non vada sul vostro territorio ed applicate il ‘daspo’.

Claudio de Luca