Circondato e preso a morsi da un branco di cani, 64enne portato al San Timoteo

TERMOLI. Definirla una brutta avventura è davvero eufemistico. Un 64enne di Termoli si era recato nella mattinata di oggi, sul presto, al Sinarca, nei pressi del vecchio bruciatore dei rifiuti, quando è stato circondato e poi aggredito da un branco di cani, peraltro nemmeno randagi, ma di proprietà.

Il 64enne è caduto e terra e ha subito morsi agli arti e alla schiena.

Per fortuna, stava passando un altro uomo, che con un bastone che aveva casualmente in mano ha scacciato i cani, prima che potessero infierire ancora sul malcapitato.

Sul posto è stato chiamato a intervenire, con urgenza, il 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia in ambulanza. Per fortuna il 64enne, F. G. le sue iniziali, non ha subito lesioni al volto. E’ stato subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.