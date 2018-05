Via Corsica e non solo, l'irrisolto problema degli abusivi

TERMOLI. Una città importante come Termoli, commercialmente e strategicamente parlando, con flussi di persone e veicoli che ne fanno quasi raddoppiare l’utenza quotidiana è un boccone ghiotto anche per i cosiddetti ambulanti, commercianti senza posto fisso che cercano di guadagnare la giornata, spesso con prodotti ortofrutticoli, ma non solo.

Su via Corsica e in altre zone della realtà adriatica la loro fioritura spontanea è stata regolamentata, ma come ogni situazione soggetta a vincoli e disciplina, il problema è farne rispettare i dettami.

Ci ha contattato uno di loro, professionista nella vendita di frutta col proprio mezzo, che pone un problema evidente, l’abusivismo.

«Il problema è l'abusivismo, non solo sulla famigerata via Corsica, ma su tutto il territorio. Se in via Corsica abbiamo 3-4-5 di loro, tutti nella parte iniziale venendo da Sud, il contorno più eclatante avviene nel parcheggio del cimitero, dove operano commercianti senza licenza, ma anche presso il parcheggio della piscina ci sono 2 camion a vendere frutta, senza rispettare orari di spostamento. Cosa fa l'amministrazione comunale? Eppure di solleciti e telefonate ne sono state fatte molteplici, come se ci dicessero che la legge non è uguale per tutti, allora mi chiedo dove ci troviamo a Termoli o in Africa?

A questo punto a noi che le regole le rispettiamo ci toccherà agire, personalmente mi sono premunito delle fotografie di tutte le postazioni con data e ora di tutti i giorni, cosi eventualmente si farà una denuncia alla Procura per abusivismo e negligenza da parte degli amministratori e del comando dei Vigili, a cui oltretutto abbiamo richiesto un appuntamento per discutere del problema e non abbiamo avuto nessun esito».

Insomma, è vero e proprio Far-West.