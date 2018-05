Caravatta: nemmeno io ho mai incontrato la donna minacciata dal suo ex

SAN MARTINO IN PENSILIS. Come il parroco don Nicola Mattia, anche il primo cittadino di San Martino in Pensilis è rimasto a sua insaputa coinvolto mediaticamente in una vicenda di cronaca del paese.

«Vengo a conoscenza attraverso quotidiani telematici di una drammatica storia di minacce subita da una donna di San Martino in Pensilis, separata con figli, pur manifestando tutta la mia solidarietà vicinanza ma soprattutto disponibilità a fare tutto quanto nelle mie possibilità e competenze, devo dichiarare per amore di verità, che nonostante citato, mai ho avuto incontri con persone che manifestavano tali gravi situazioni di minacce.

Sono a disposizione in maniera concreta per qualsiasi iniziativa che possa tutelare la persona vittima di questi soprusi e nello stesso tempo evitare facili strumentalizzazioni che non rendono servizio alla causa».