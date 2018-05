Corpo carbonizzato ritrovato tra i campi, ombre sul gesto estremo del professionista

CAMPOBASSO. Una scena inquietante, da brividi. Un’auto sul ciglio della strada, il fumo denso che si alza tra le alte sterpaglie. Poi quel corpo, carbonizzato. A notarlo un passante, che ha immediatamente allertato le autorità, attorno alle 13 di oggi, 31 maggio 2018.

Dopo pochi minuti, a contrada Infante, tra Campobasso e Ripalimosani, c’erano già Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ma la prontezza e la solerzia delle Forze dell’ordine purtroppo non sono bastate: le fiamme avevano già strappato alla vita quell’uomo, poi identificato: si tratta di un commercialista 61enne del capoluogo. Così, quando anche i sanitari del 118 sono giunti sul luogo, hanno potuto solamente ufficializzarne la morte.

Le indagini sono scattate immediatamente. Il magistrato competente ha per altro isolato e fatto transennare l’area in cui il triste evento si è consumato, per consentire alle investigazioni di procedere in maniera ancor più approfondita.

Con il passare delle ore, però, le prime nubi hanno cominciato a dissolversi: stando a quanto trapelato, il professionista avrebbe accarezzato e poi messo in pratica l’idea dell’estremo gesto, proprio nei campi di proprietà della sua famiglia. Una circostanza non trascurabile. Come non trascurabile è pure la modalità con cui il commercialista avrebbe deciso di porre fine alla propria vita, cospargendosi di benzina e lasciandosi ardere.

A far chiarezza ci proveranno gli inquirenti, le cui indagini stanno andando avanti in queste ore. Ulteriori dettagli potrà fornirli sicuramente l’esame autoptico, che verrà disposto nei prossimi giorni.

Al momento, però, restano sgomento e dolore per un epilogo atroce, affacciato su un dramma difficile da comprendere.