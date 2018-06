Rogo di sterpaglie in via dei Pruni

TERMOLI. Non ha l'esclusiva dei roghi di fine stagione la zona di via Maestrale, in contrada Fucilieri. Stamani, intorno alle 9.15, se ne è sviluppato uno anche in un campo incolto adiacente via dei Pruni.

Fiamme non molto alte, ma colonne di fumo intenso si sono propagate nelle vicinanze, dove sono insediati diversi palazzi. Qualcuno dei residenti ha ovviamente allertato il centralino dei Vigili del fuoco e il 115 ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Termoli, che ha estinto l'incendio e riportato la situazione alla normalità.

Rimane, sullo sfondo, la problematica, della mancata cura e manutenzione dei fondi.