CAMPOBASSO. Trecento anni e non sentirli. La tradizione dei Misteri rappresenta un pezzo d’identità culturale del capoluogo e della sua gente, il baluardo della spiritualità popolare, di un legame profondo che si rinnova ogni anno in maniera così identica a se stessa eppure sempre nuova.

Anche in questa edizione gli ingredienti “classici” non sono mancati: la preparazione degli ingegni, la vestizione dei personaggi, il via vai al Museo di via Trieste, l’emozione dei più grandi, i volti e i sorrisi dei piccini. Il diavolo e la “Donzella”, i portatori di bianco vestiti e quell’immancabile: “Un, due, tre; Scannett’allert”.

Come prima; più di prima. La risposta, in termini di pubblico, é stata davvero sorprendente in quest’edizione. E non solo nel tratto finale del percorso processionale.

La sfilata è stata infatti seguitissima già dalle sue prime battute: dall’uscita dal Museo a via Monforte, passando per il centro storico - tra Vico San Leonardo, via Marconi e via Sant’Antonio Abate - sino alle centralissime via Mazzini, viale Elena e via Scatolone: ogni “tappa” ha avuto un seguito di appassionati davvero esaltante, sino al conclusivo bagno di folla in piazza Municipio. È lì, dal balcone di Palazzo San Giorgio, che Mons.Bregantini ha tributato il suo messaggio alla città, prima di concedere la solenne benedizione.

Edizione particolarmente significativa, quella del 2018, non solo perché insignita del marchio dell’Anno Europeo della cultura 2018, ma anche e soprattutto perchè affacciata su un’altra celebrazione importante: quella del trecentesimo anniversario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno, “padre” degli Ingegni che sostengono i carri dei “Misteri”, nonché scultore di arte sacra di grande valore.

Un compleanno speciale, che verrà salutato dall’amministrazione comunale, dalla diocesi e da tutta la comunità locale con un ricchissimo calendario-eventi, culminante nella “doppia uscita” dei Misteri, prevista per il prossimo 2 dicembre.