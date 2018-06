Picchiata dal marito, si rifugia da una vicina di casa

CAMPOMARINO. Violenza di genere, donne maltrattate e picchiate. Se ne parla in modo torrenziale, ma nonostante appelli alla sensibilizzazione e iniziative a pioggia, dentro le mura domestiche ne accadono davvero di tutti i colori.

L'ultimo caso in basso Molise, in ordine cronologico, è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22, quando una 40enne, R. B., è stata costretta a ricorrere alle cure mediche, al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dopo una lite in famiglia, col marito.

Secondo le informazioni che sono trapelate, la signora è stata picchiata dal coniuge, rimanendo contusa a un braccio e si è andata a riparare per evitare ulteriori conseguenze da una vicina di casa, da cui ha chiamato il 118, che è giunto sul posto con i volontari della Misericordia in ambulanza, che l'hanno poi trasportata al nosocomio di viale San Francesco, a Termoli.

Del caso si sono interessati i Carabinieri della stazione di Campomarino. L'aggressione è avvenuta in via Cuoco.