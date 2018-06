MONTENERO DI BISACCIA. Una brutta disavventura per una 55enne residente a Mafalda, M.M, che per deviare un gatto ha perso il controllo della sua vettura, uscendo di strada in contrada Cannivieri a Montenero di Bisaccia. Fortunatamente tutto si è risolto con uno spavento: la signora non ha riportato gravi conseguenze.