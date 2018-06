CAMPOMARINO. Risveglio da incubo al Lido, a Campomarino, dove è andata in fumo una struttura balneare, il lido "Le Petit".

Le fiamme hanno distrutto uno dei tre gabbiotti di legno presenti sull'arenile e danneggiato un secondo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco.

L'area per ora è stata transennata e si ipotizza chiaramente una pista dolosa. In mattinata è giunta in merito anche una nota da parte del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

«All'alba di stamane una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta lungo il litorale molisano, nel territorio nel comune di Campomarino, per un incendio che ha coinvolto tre box in legno appartenenti ad un lido vacanze ed adibiti rispettivamente a - servizi igienici - cucina/bar - ripostiglio/spogliatoio; l'intervento di estinzione e relativa bonifica si è protratto sino alle 8.30 circa; cause in corso di accertamento»..