Finge un malore sul treno perché era sprovvisto di biglietto

TERMOLI. Finge un malore perché era sprovvisto di biglietto. E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi a Termoli.

Un 35enne di nazionalità albanese, H. L, mentre era a bordo di un convoglio ferroviario, evidentemente timoroso di essere obbligato a scendere alla prima fermata utile dal capotreno, ha simulato di stare male.

Per questo sono stati allertati sia la Polizia ferroviaria che il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, con questi ultimi a giungere in stazione, a Termoli.

Tuttavia, non c’è stato bisogno alcuno di cure mediche, tanto meno del trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il 35enne è stato così accompagnato negli uffici della Polizia ferroviaria.