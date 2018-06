Coppia di marocchini finisce con l'auto nel burrone

PETACCIATO. Se la sono vista davvero brutta i due marocchini, marito e moglie, rimasti coinvolti in una uscita di strada nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Cerreto a Montenero di Bisaccia, sulla vecchia strada per Petacciato. I due erano all’interno di una vecchia Fiat Brava, quando per motivi al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute, il conducente ha perso il controllo dell’auto e la Brava è finita per precipitare in un burrone.

Sul posto è intervenuto il 118 della postazione di Montenero di Bisaccia coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli sia il 47enne H. E. che la 45enne F. A. Indagano i Carabinieri di Montenero. Ad avere la peggio è stato l’uomo, con un trauma alla schiena.