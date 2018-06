SAN SALVO. Nella mattina di oggi, intorno alle ore 10.30, un grave incidente si è verificato sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. Un uomo S.G., del 1939, a bordo di una Fiat Panda ha investito S.M., di 87 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre era in sella alla propria bici. Il ciclista è un turista molisano emigrato in Svizzera e originario di Mafalda.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo e la Polizia stradale.

L'uomo ferito è stato prima trasportato presso l'ospedale San Pio di Vasto da una ambulanza e successivamente, visto la gravità delle ferite, i medici hanno optato per il trasferimento urgente con l'elisoccorso all'ospedale di Chieti. L'eliambulanza è atterrata in viale Paul Harris intorno alle 13.30.