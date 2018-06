Incendio in un'abitazione di Santa Croce di Magliano, sul posto i Vigili del fuoco

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Vigili del fuoco in azione a Santa Croce di Magliano. Al centralino del 115 è giunta nella notte dal centro storico, la segnalazione di un rogo divampato in un'abitazione del paese. Subito si è messa in moto la squadra del distaccamento presente nella località del Cratere.

Per fortuna, dalle prime informazioni, pare che non ci siano state conseguenze alle persone. I pompieri hanno estinto le fiamme dopo non molto.

L'emergenza è avvenuta nella cosiddetta zona del Quartetto, l'abitazione era disabitata. La zona è stata transennata e sono in corso degli accertamenti per stabilire la causa del rogo.