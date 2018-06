Veicoli abbandonati sul territorio, in azione Vigili urbani e carro attrezzi

TERMOLI. Continua da parte del nucleo ambiente della Polizia municipale di Termoli l'attività di individuazione e rimozione dei veicoli lasciati in stato di abbandono sul territorio comunale.

Il carro attrezzi con la presenza dei Vigili urbani ha rimorchiato una utilitaria che stazionava in condizioni di totale pericolo, con vetri rotti etc.. in via dei Castagni da mesi.