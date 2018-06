Cinque gattini buttati con uno scatolo in piazza del Papa

TERMOLI. 5 gattini buttati in uno scatolo davanti un camion in sosta in piazza Giovanni Paolo II. E' quanto avvenuto nelle ultime ore a Termoli e denunciato dalla presidente della sezione Leidaa di Termoli, Gilda Di Tommaso. «Serve una mamma gatta o una balia umana. Il ragazzo che li ha trovati si fa carico di tutto ciò che serve. Chiunque fosse disponibile può contattare la Di Tommaso al 340.7983320.

«Naturalmente tutto questo succede a Termoli», il commento lapidario della sezione animalista.