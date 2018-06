Colorazione anomala delle acque marine, prelievi e analisi dell'Arpa Molise

TERMOLI. Operatori dell’Arpa Molise all’opera per capire l’origine di una strana colorazione assunta dalle acque del mare, sia verso Rio Vivo che sulla costa Nord.

E’ stato prelevato un campione di acqua di mare perché si ipotizzava una fioritura algale.

Inoltre, come da calendario sono stati eseguiti i controlli per la balneazione, sia lunedì che ieri, oltre al prelievo per analisi biologiche per la verifica di eventuale presenza di fioritura algale.

Tuttavia, questo fenomeno anomalo non ha trovato riscontri nell’ipotesi di fioritura algale, sia nella prima che nella seconda analisi di conferma.

Per questa ragione, è stato compiuto un ulteriore prelievo a Nord e verrà analizzato nelle prossime ore.