Rinvio a giudizio per Massimiliano Scarabeo, udienza al 6 dicembre

Venafro – Il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Isernia, Arlen Picano, ha rinviato a giudizio il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo per tentata truffa alla Regione Molise e false fatture.

L'udienza è stata fissata per il 6 dicembre prossimo. Stessa sorte per il fratello Gabriele, per lui il capo di imputazione è tentata truffa. Lo rende noto il difensore Ernesto De Angelis: "Non abbiamo voluto il patteggiamento, il mio assistito è certo della propria innocenza, lui con l'azienda non c'entra, e intende provarlo in dibattimento".

I fatti risalgono al 2015, quando Scarabeo era assessore alle Attività Produttive. Secondo una indagine della Gdf, coordinata dalla Procura, avrebbe avuto accesso a contributi regionali per l’acquisto di un macchinario, destinato all'azienda di famiglia del gruppo Scarabeo. Un macchinario mai acquistato. Gli inquirenti, inoltre, accertarono una evasione per 1 mln e 200mila euro, con l'uso di fatture false.

Parte della vicenda giudiziaria è stata trasferita al Tribunale di Campobasso dopo una eccezione di incompetenza per territorio.

Accuse rigettate in toto dal politico venafrano e dal fratello Gabriele (assistito dall’avvocato del Foro di Roma Marco Franco), che si sono detti sempre estranei ai fatti.