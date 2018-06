TERMOLI. Nessuna procedura d'urgenza ancora attivata per sistemare la parte finale del viale della Guardia costiera a Termoli, che rimane interdetta ormai da quasi sei mesi.

Il flusso turistico sta cominciando a divenire assai significativo e specie per l'imbarco alle Isole Tremiti, ma non solo, vista anche la partenza del collegamento marittimo con la Croazia, ciò significa che non poter contare su un asset viario strategico nel perimetro portuale sarà fonte di disagi.

Ieri mattina il nostro ultimo sopralluogo.