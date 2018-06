Sprofonda la strada in via Policarpo Manes, crepe nel borgo antico

TERMOLI. Via Magellano, via Arti e Mestieri e il piazzale del Porto, con annesso viale della Guardia costiera, non sono gli unici pezzi di città che hanno ceduto di recente.

Da poco una crepa nel selciato del borgo antico ha riguardato anche il suggestivo vicolo Policarpo Manes, prospiciente a piazza Duomo.

Il settore Lavori pubblici per il momento è intervenuto con la messa a dimora di un jersey, che segnala il pericolo causato dalla sede stradale sprofondata.

Problemi di stabilità anche nel paese vecchio? Chissà, intanto meglio sistemarla al più presto.