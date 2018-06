Accessi al mare e rifiuti in spiaggia, Polizia marittima a Rio Vivo

TERMOLI. Agenti della Polizia marittima della Capitaneria di Porto di Termoli in sopralluogo nella giornata di ieri su iniziativa del consigliere comunale di minoranza Francesco Rinaldi, che ha anche informato il dirigente comunale Vito Tenore, ha coinvolto la Guardia costiera per una ispezione finalizzata a verificare lo stato degli accessi al mare e anche accumuli eventuali di rifiuti sull’arenile demaniale.

«Col senso civico che dovrebbe contraddistinguere sia ogni amministratore che cittadino mi sono adoperato per far sì che si comprendesse lo stato di degrado del litorale Sud di Termoli, quello più selvaggio e di pregio della costa che dal porto arriva al Biferno. Purtroppo, non posso dire che la situazione sia idilliaca, assieme ai militari della Guardia costiera abbiamo rinvenuto di tutto e ora c’è bisogno di classificare i rifiuti rinvenuti sulla spiaggia. Un vero peccato, quello che potrebbe essere un paradiso balneare è abbandonato a se stesso, come tutto il settore Ambiente di Termoli», ha riferito lo stesso Rinaldi.