Con lo scooter contro il palo dello Stop, giovane operato al San Timoteo d'urgenza

TERMOLI. Finisce in sella al proprio ciclomotore contro un palo della segnaletica verticale all’incrocio tra via Panama e via Madonna delle Grazie. Un ventenne è stato operato d’urgenza alla milza nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale San Timoteo di Termoli per le conseguenze del violento impatto avuto contro l’asta in metallo che reggeva il segnale di stop.

Oltretutto, in quello stesso posto già perse la vita un minore, sempre per uno schianto su un veicolo a due ruote.