Auto e scooter non si curano del nuovo senso unico, spunta la transenna

TERMOLI. Difficilissimo riuscire ad abituarsi alla segnaletica che di colpo s’inverte? A Termoli pare di sì e allora il Comune deve correre ai ripari.

Il fatto è che qualche giorno fa nell'ultimo tratto di via Mascilongo, quello che s'immette in via Molise, prima si percorreva tutta la strada in senso unico venendo da via Maratona, da qualche giorno il senso unico arriva fino all'incrocio con viale d'Italia, poi o si gira a sinistra o a destra, mentre quell'ultimo tratto si percorre nel senso unico ad entrare da via Molise, ma solo venendo dalla rotonda di via Trieste.

Noi ci siamo piazzati per circa 10 minuti in quell'ultimo tratto per vedere se gli automobilisti si fossero adeguati.

Ebbene nonostante una transenna con il segnale di divieto di transito, abbiamo visto auto e scooter indifferentemente imboccare il tratto in senso contrario e qualcuno anche a velocità sostenuta, del resto l'Italia non è il paese dei contrari?