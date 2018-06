In Alto Molise perse le tracce di un uomo originario di Chieti

AGNONE. E' originario di Chieti ma residente ad Agnone da molto tempo, un 62enne di cui si sono perse le tracce. I famigliari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri dopo mancate notizie dell'uomo da molti giorni. I militari hanno dato il via alle ricerche in Molise e in Abruzzo, servendosi anche di un elicottero.