Trovato in casa senza vita: i carabinieri indagano sulla morte di un 36enne

CAMPOBASSO. Quando sono entrati nell’abitazione di via Veneto, questa mattina, i Vigili del Fuoco lo hanno ritrovato esanime, dopo aver forzato la porta d’ingresso di casa.

Sgomento, dolore e ancora tanti punti interrogativi sulla morte del giovane rinvenuto senza vita all’interno dell’appartamento in cui abitava, in pieno centro cittadino. Il 36enne, noto in città, gestiva un’attività commerciale tra via Cardarelli e via Garibaldi.

Ancora poco chiare cause e dinamiche dell’accaduto: a far luce sulla triste vicenda ci penseranno le indagini dei carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia dopo l’allarme lanciato da uno dei vicini di casa.

Gli uomini dell’Arma stanno procedendo in queste ore ad accurate investigazioni; non solo nell’appartamento, ma anche all’interno dell’attività commerciale gestita dal ragazzo, alla ricerca di elementi utili a chiarire i contorni della vicenda.

Probabile, a questo punto, che il magistrato competente possa disporre l’esame autoptico per individuare le cause del decesso.