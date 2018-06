In ospedale dopo una partita di softair, 28enne in gravi condizioni al “Cardarelli”

SAN BIASE. Dolore e massima preoccupazione per le condizioni del 28enne caduto in un burrone nella serata ieri 9 giugno, durante una partita di softair a San Biase.

Nel piccolo centro molisano, infatti, era in corso la quinta tappa del circuito nazionale Italian Shake, appuntamento importante per appassionati e praticanti della disciplina.

Dopo la caduta, il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sull’episodio si è anche espresso il “Comitato Regionale Abruzzo Molise Fign-Asnwg”

«Nella notte si sabato un ragazzo del team Tf-Fha è accidentalmente caduto da un muro di contenimento, battendo con violenza la testa. È attualmente ricoverato presso il Cardarelli di Campobasso in stato comatoso. L’episodio è avvenuto durante lo spostamento del team tra i vari obiettivi del torneo in un’area di campo prossima al paese dove l’intervento dell’ambulanza, preposta per l’occasione, è stato tempestivo. Immediati anche i soccorsi di una seconda ambulanza del 118 proveniente da Trivento. Una situazione fortuita e che non poteva essere prevedibile: l’organizzazione Cram e l’amministrazione comunale hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area di gioco con misure eccezionali. L’episodio, purtroppo, rientra nella tipologia di imprevedibilità che sfuggono alla previsione umana. Una disgrazia per la quale noi tutti ci stringiamo intorno alla famiglia e alla squadra di Paolo».