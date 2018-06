Barista trovato in casa senza vita, nelle prossime ore l’autopsia

CAMPOBASSO. Incredulità e dolore in città per la morte del barista 35enne, rinvenuto senza vita nella mattina di ieri all’interno della propria abitazione di via Veneto.

In queste ore gli inquirenti hanno proceduto a indagini meticolose, sia presso l’appartamento che nell’attività commerciale del ragazzo, situata in via Garibaldi. I carabinieri hanno inoltre raccolto le testimonianze di quanti conoscevano il giovane, per recuperare il maggior numero di elementi utili a chiarire il caso.

Ad allertare i Vigili del Fuoco, consentendo il ritrovamento del corpo, era stato un vicino di casa. Suon luogo erano intervenuti anche i sanitari del 118, potendo però solo constatare l’avvenuto decesso del 35enne.

Al momento, restano ancora da chiarire le cause della morte: bocche cucite da parte delle autorità, anche se non si escluderebbe l’ipotesi della caduta accidentale.

Per fugare ogni dubbio, ad ogni modo, il pm D’Angelo ha già disposto l’autopsia: l’esame verrà svolto nelle prossime ore e dovrebbe finalmente dare indicazioni certe sulle dinamiche dell’accaduto.