Ragazzo ferito ad un braccio e trasferito ad Ancona, l'operazione è andata bene

ANCONA. Giungono notizie positive dall'ospedale Torrette di Ancona, dove da ieri sera è ricoverato il ragazzo di 13 anni che è rimasto gravemente ferito ad un braccio dopo un incidente con un trattore(LEGGI) avvenuto a Mafalda. Il giovane dopo il trasferimento nella città marchigiana è stato sottoposto ad un delicato intervento presso il reparto di chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano. Le prime notizie post operazione sono confortanti, sembrerebbe che l'operazione sia andata bene e che non rischia più di perdere l'arto. Ora i medici tengono il 13enne sotto osservazione con l'auspicio che non via sia un rigetto. Con lui al momento del sinistro c'erano anche altri 4 ragazzi, tutti feriti lievemente. Uno solo è rimasto sotto osservazione l'intera notte presso il San Pio di Vasto, dove in un primo momento erano stati tutti trasferiti, poiché aveva riportato un trauma cranico. I 5 ragazzi erano su un trattore che dovevano pulire ed allestire per la tradizionale festa di Sant'Antonio prevista per domani 12 giugno.