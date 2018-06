Notte brava a Rio Vivo, due ragazzine si ubriacano e finiscono all'ospedale

TERMOLI. Due ragazzine, ben al di sotto della maggiore età, di 15 e 16 anni, sono state trasportate d’urgenza dall’ambulanza del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e l’equipe medica di Molise soccorso all’ospedale San Timoteo di Termoli. Le due ragazzine sono giunte in condizioni di ubriachezza assurde, prossime al coma etilico.

La più giovane è stata ‘presa’ in carico dal 118 sul lungomare Sud di Termoli, nei pressi di uno degli stabilimenti balneari di Rio Vivo. La sua amica, di un anno più grande, era rincasata, ma in pessime condizioni e per questo si è reso necessario trasferirle d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio di viale San Francesco, a Termoli. Per fortuna le due ragazzine sono state dimesse, senza bisogno di ricoverarle.