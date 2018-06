Farmacista scomparso, l'appello su 'Chi l'ha visto'

Agnone - Aumenta la preoccupazione in paese per la scomparsa di Angelo Tiberio, farmacista di Agnone, originario di Casalbordino (CH).

Dopo 12 giorni di silenzio, la sua storia arriva su Chi l'ha visto, nota trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

La famiglia ha diffuso la foto e una descrizione del 60enne. La corporatura è robusta, 1, 73, occhi castani e capelli brizzolati. Quando si è allontanato da casa indossava una giacca di pelle nera, una camicia di velluto marrone, jeans grigi e scarponcini marroni.

Angelo Antonio Tiberio, 60 anni, farmacista, vive con la moglie ad Agnone. "Il 30 maggio scorso - scrivono sul sito Rai - la moglie è uscita di casa intorno alle 17:00 per andare al lavoro, mentre lui era in casa a riposare. Quando è rientrata poco dopo le 20:00 non lo ha trovato in casa e di lui non ha avuto più notizie. Si è allontanato con la sua auto, una Citroen C4 “Aircross” targata EN852HV. Ha con sé i documenti e le chiavi di casa, ma non il cellulare. Non ha bancomat né carte di credito. Non ha portato i farmaci per la sua terapia".