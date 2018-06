COLLETORTO. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di un incendio che nel pomeriggio ha distrutto una casetta di legno del villaggio provvisorio di Colletorto.

Tanta paura per una famiglia composta da cinque persone, tra le quali tre figli piccoli, che si trovava all'interno del prefabbricato e ha fatto in tempo ad uscire.

Le fiamme, forse partite da un corto circuito, hanno investito in pochi minuti tutta la struttura realizzata all'indomani del terremoto del 2002 fino a bruciarla del tutto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, e i Carabinieri.

La famiglia coinvolta ha per ora trovato ospitalità a casa di parenti. Nel villaggio temporaneo vivono ancora alcuni cittadini.