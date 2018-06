Rapine al Planet Win e alla tabaccheria di via Polonia, condannati gli autori

TERMOLI. Sentenze dal gup del tribunale di Larino Daniele Colucci riguardo due rapine messe a segno nel 2017.

Quattro le condanne a carico delle due coppie di rapinatori che crearono scompiglio alla sala scommesse Planet Win, nel gennaio dello scorso anno e alla tabaccheria di via Polonia alcuni mesi dopo, nel settembre scorso. Nessuna correlazione tra gli imputati, solo la presenza in entrambi i procedimenti dell’avvocato Ruggiero Romanazzi.

Per quanto riguarda la rapina al Planet Win, peraltro compiuta con un fucile a canne mozze, il 27enne principale indiziato è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, difeso da Romanazzi, mentre il collegio difensivo formato da Joe Mileti e Giovanni Giacci ha perorato la causa del complice 25enne, che ha avuto un anno e dieci mesi. La sentenza è stata emessa dal Gup Daniele Colucci, che non ha accolto la pena richiesta dal Pm Ilaria Toncini, di 3 anni e 4 mesi. Per la rapina alla tabaccheria di via Polonia, il 25enne e il 21enne autori del colpo sono stati condannati a un anno e mezzo ciascuno.