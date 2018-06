Prostituzione sulla statale 16 tra Puglia e Molise, ai domiciliari i 6 indagati

TERMOLI. Erano finiti in manette all’incirca a metà maggio, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. I sei arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, un italiano e cinque bulgari, tra cui tre donne, sono usciti dal carcere alla fine della scorsa settimana. Il loro difensore di fiducia, l’avvocato termolese d’adozione Ruggiero Romanazzi, ha ottenuto gli arresti domiciliari dal gip del tribunale di Foggia. I sei erano accusati di adescare giovani bulgare piene di speranze a venire in Italia perché convinte a coprire posti da badante per poi finire sulla strada a prostituirsi, diventando vere schiave dei loro aguzzini.

Un clichet che purtroppo ben conosciamo sulla statale 16 tra Puglia e Molise, che già in passato ha portato ad arresti di ragazze che venivano segregate e poi avviate al sesso a pagamento, sia nell’hinterland fortorino molisano che sulla costa. Stavolta, l’anello di congiunzione tra Molise e Puglia è stato proprio il legale Ruggiero Romanazzi, che difende tutti gli arrestati della retata compiuta due giorni fa dai Carabinieri di Foggia, a pochi chilometri dal confine delle due regioni. Ma lo sfruttamento della prostituzione riguardava sicuramente anche il tratto di statale 16 del Molise, tra Chieuti e Campomarino, su questo indaga la direzione distrettuale antimafia dauna, a cui passerebbe il carteggio della Procura ordinaria.