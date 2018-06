Non risponde al telefono ai parenti, arrivano Carabinieri e 118 e lo trovano morto

CAMPOMARINO. Un anziano di 81 anni è stato trovato morto in casa, dopo che le incessanti telefonate tentate dai suoi familiari erano terminate nel vuoto, senza nessuno che alzasse la cornetta. Immediatamente sono scattati cattivi pensieri e allora sono state allertate forze dell’ordine e chiamati in causa i soccorsi.

L’intervento è avvenuto intorno alle 16, in una delle abitazioni di Campomarino Lido, anche su sollecitazione degli stessi vicini di casa, che evidentemente erano in contatto coi parenti dell’81enne.

Sul posto si sono portati in due tempi diversi i Carabinieri della locale stazione e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. I militari dell’Arma sono riusciti a entrare nell’appartamento attraverso il balcone, in via delle Gardenie, ma hanno trovato l’81enne, purtroppo, riverso a terra ed esanime. Immediatamente è giunto il 118, ma i medici non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso, sopraggiunto per cause naturali.