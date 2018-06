Punto finisce contro un muretto in via del Molinello, in 3 su 5 fuggono via

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Cosa stessero facendo con la Fiat Punto in via del Molinello, intorno alle 19.30, lo appureranno gli investigatori dei Carabinieri di Termoli, chiamati a intervenire nel tardo pomeriggio di oggi assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e al 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La Punto, a quanto appreso, condotta da un ragazzo che si sarebbe patentato da appena un giorno, è andata a schiantarsi contro un muretto di recinzione del parco comunale, dopo aver sbandato in curva. Danni evidenti alla Punto, rimasta ferma in mezzo alla carreggiata e comportamento assurdo, il conducente e un altro occupante sono rimasti sul posto, mentre tre ragazze se la sarebbero filata a gambe levate, nonostante le ferite riportate nell'impatto, lasciando sul posto il 18enne e un 16enne, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli con vari traumi.

