Doppio senso sul lungomare Nord, il Tar boccia il ricorso sull'ordinanza

TERMOLI. A distanza di undici mesi scarsi dall’adozione dell’ordinanza (agognata per anni) sul ritorno al doppio senso di marcia sul lungomare Nord di Termoli, il Tar Molise certifica la bontà degli atti amministrativi redatti e pubblicati dal dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove.

Il ricorso amministrativo per l’annullamento di tutti gli atti e di conseguenza anche della medesima ordinanza era stato presentato dal presidente della Fiba-Confesercenti e titolare dello stabilimento balneare “La Vela”.

Come recita la sentenza pubblicata ieri dal Tar Molise, «In effetti, è avvenuto che, con deliberazione n. 517 del 6.12.2012, la Giunta comunale di Termoli abbia approvato il progetto preliminare di “Riqualificazione litorale nord del Comune di Termoli” e, con la successiva ordinanza del Responsabile della Polizia municipale n. 288/2013, sia stato istituito un senso unico di marcia, poi invertito con la successiva ordinanza n. 304/2013, con lo scopo di regolamentare la viabilità in via Colombo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Magellano e la rotatoria di via del Mare, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Sennonché, con la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 30.01.2014, è stato poi approvato il progetto esecutivo di riqualificazione del litorale nord, successivamente aggiudicato ad un’ATI, con gara d’appalto; il progetto prevede opere di riqualificazione delle aree del litorale nord, comprese tra lo stabilimento balneare Sirena e lo stabilimento Aloha, tra le quali la creazione di aree pedonali e relativi servizi, la pista ciclabile, la sistemazione dell’attuale viabilità, con integrazione e adeguamento al nuovo Codice della strada, l’integrazione e la redistribuzione di aree a parcheggio, gli impianti tecnici di regimentazione delle acque di adduzione e scarico, l’illuminazione dell’area pedonale e della pista ciclabile, le opere a verde attrezzato e di arredo urbano.

Con la delibera di Giunta n. 29 del 9.3.2016, il Comune ha disposto interventi di modifica al progetto, mediante l’eliminazione di manufatti adibiti a servizi igienici nelle aree adibite a parcheggi e il ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di strada del lungomare Cristoforo Colombo, compreso tra la rotonda di Via del Mare e la rotonda prospiciente l’hotel Mistral, poiché, a detta del Comune, il senso unico comporterebbe “notevole disagio alla circolazione stradale con appesantimento del traffico delle strade viciniori in uscita dal Centro urbano; detta criticità si acuisce nella stagione balneare a causa del sostenuto traffico dovuto al turismo estivo”.

Con la successiva delibera di Giunta Comunale n. 109 del 13.05.2016, il Comune, discostandosi dalle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, ha previsto di realizzare il doppio senso di circolazione veicolare, sul tratto di Via Cristoforo Colombo compreso tra la rotonda di Via del Mare e la rotonda prospiciente l’hotel Mistral, subordinatamente al previo rilascio di parere favorevole in ordine al rispetto del Codice della Strada, dal Comando di Polizia municipale. Sennonché, con la nota a firma del Comandante della Polizia municipale, in data 26.04.2017, è stato espresso parere sfavorevole al doppio senso di marcia veicolare, poiché “non risultano soddisfatti i presupposti di sicurezza stradale”.

Il Comune di Termoli, dopo aver nominato dirigente del settore lavori pubblici l’Ing. Gianfranco Bove, ha poi acquisito una nuova relazione istruttoria rilasciata dallo stesso dirigente in cui si considerava fattibile il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto di Via Cristoforo Colombo, compreso tra la rotonda di Via de Mare e Via Magellano. Facendo seguito alla suddetta relazione, il Comune di Termoli - in data 11.07.2017 – ha emesso l’ordinanza n. 164/2017, con cui si introduce il doppio senso di circolazione veicolare.

I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 25.10.2017 e depositato il 15.11.2017, per impugnare i seguenti atti: 1) l'ordinanza del Comune di Termoli n. 164 dell'11.07.2017, sottoscritta dal dirigente preposto, Ing. Gianfranco Bove, con la quale veniva istituito il doppio senso di circolazione stradale nel tratto compreso tra le intersezioni a rotatoria con Via Magellano e con Via del Mare, pubblicata dall'11.07.2017 al 26.07.2017; 2) tutti gli atti connessi alla suddetta ordinanza, tra i quali vengono indicati in via esemplificativa, la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.01.2014, la determina dirigenziale n. 540 del 03.04.2017, l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 109 del 13.05.2016.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1) in via preliminare, l’interesse legittimo del ricorrente sig. Pietro D’Andrea in relazione all’annullamento dell’ordinanza n. 164/2017; 2) illegittimità dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere derivante da evidente illogicità, contraddittorietà, erroneità nei presupposti e difetto di istruttoria; 3) nullità o illegittimità dell’ordinanza n. 164 dell’11.07.2017, emessa dal Comune di Termoli per palese violazione degli artt. 21-septies e 21-octies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 4) evidente violazione del D.M. 12.05.2001 recante “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e conseguente minaccia per l’incolumità della sicurezza pubblica a seguito della disposizione del doppio senso di circolazione stradale. I ricorrenti chiedono infine che sia disposta una c.t.u. sulla idoneità della sede stradale a contenere la circolazione veicolare a doppio senso di marcia.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune di Termoli, per dedurre – anche con due successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso del quale chiede la reiezione.

All’udienza del 6 giugno 2018, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di un interesse tutelabile e di una legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché in ragione della tardività dell’impugnazione di alcuni degli atti gravati.

III - Il ricorrente, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società “Lido La Vela” a r.l., si duole del ripristino sul Lungomare Nord di Termoli, con Ordinanza n. 164 dell’11.7.2017, del doppio senso di marcia tra la rotatoria di via Magellano e quella di via del Mare. Coinvolge nel gravame anche provvedimenti comunali molto risalenti nel tempo e non tempestivamente impugnati, come la delibera di G.C. n. 58/2014, la determina dirigenziale n. 540/2017 e l’atto di indirizzo della G.C. n. 109/2016.

Il ricorrente ritiene di essere legittimato a sindacare le scelte dell’Amministrazione comunale, in ambito strategico della città turistica, come cittadino e nella qualità di gestore di un Lido in concessione, adombrando situazioni di pericolosità stradale (a sostegno, menziona un incidente stradale occorso nel periodo di ripristino del doppio senso di marcia) e una possibile, paventata riduzione delle frequenze per le attività commerciali sul demanio marittimo, conseguenti alla riduzione dei parcheggi e agli accresciuti rischi stradali. Formula poi contestazioni tecniche circa la non rispondenza del tratto stradale alla funzione attualmente svolta, senza ricorrere ad approfondimenti tecnici di parte, ma limitandosi ad articolare un’istanza istruttoria di c.t.u. intesa a rafforzare il proprio impianto critico.

IV – Ciò premesso, pare evidente che l’interesse alla sicurezza stradale del singolo cittadino termolese sia troppo generico per qualificare e differenziare la posizione soggettiva del ricorrente, sì da legittimarne l’azione giudiziaria in questa sede.

Nella specie, non si può riconoscere in capo ai ricorrenti una posizione diversa rispetto a quella vantata dal quivis de populo e ciò induce a ritenere che facciano difetto, nella fattispecie, le condizioni fondamentali dell’azione.

V - A mente del combinato disposto degli artt. 60, 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta - sulla falsariga del processo civile - a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione. Tali condizioni sono le seguenti: 1) il cosiddetto titolo o la possibilità giuridica dell'azione (cioè, una situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma), ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo; 2) l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 3) la legitimatio ad causam o legittimazione attiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere il titolare del rapporto controverso dal lato attivo. Nella specie, tali presupposti fanno difetto, dal che consegue l’inammissibilità del gravame (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).

VI - La paventata riduzione delle frequenze per le attività commerciali sul demanio marittimo non è in alcun modo provata, sicché non può valere a dare sostanza e fondamento all’interesse a ricorrere, ovvero alla legittimazione attiva dei ricorrenti in questo processo. Nessuna posizione di interesse legittimo è enucleabile dall'esame della causa petendi di un ricorso che si risolve, all'evidenza, nella richiesta di tutela di un interesse materiale non iure (nella specie vedere modellata l'organizzazione del traffico stradale secondo le proprie aspirazioni socio-economiche, ovvero secondo una particolare idea urbanistica), ancorché messo in relazione alle norme e ai principi comunitari e nazionali (cfr.: Cons. Stato V, 2.4.2014 n. 1572).

VII - Ne consegue che il ricorso è inammissibile, oltre che per la tardiva impugnazione di alcuni atti, anche per il difetto di interesse e di legittimazione dei ricorrenti. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti».