Ennesima voragine si apre sulla strada, chiusa via Caduti sul lavoro

TERMOLI. Ancora una buca a Termoli, stavolta in via Caduti sul lavoro e da alcuni giorni è chiusa l’arteria che porta in via Einaudi e in via Francesco De Sanctis.

La voragine, profonda alcune decine di centimetri e con un discreto diametro, è stata provocata da un’infiltrazione di acqua piovana non correttamente regimentata.

Colpa di impianti comunali vetusti e mai manutenuti.

Fino a quando la strada non tornerà in sicurezza, l’accesso ai veicoli è interdetto.