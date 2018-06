Prima la condanna e poi la scarcerazione, in libertà 3 dei 4 rapinatori

TERMOLI. Tre dei quattro rapinatori condannati pochi giorni fa dal gup del Tribunale di Larino Daniele Colucci per i due colpi messi a segno da coppie distinte al Planet Win di via IV novembre e la tabaccheria di via Polonia. In carcere è rimasto un 25enne, mentre a uscire dalla casa circondariale di Larino, difesi dall’avvocato Ruggiero Romanazzi, il 27enne, il 25enne e il 21enne.

L’unico rimasto dentro sta scontando una carcerazione preventiva legata ad un’altra aggressione.