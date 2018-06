L'autobus per il porto si ferma alla scala a chiocciola, i disagi della strada chiusa

TERMOLI. Con l'entrata in vigore dell'orario estivo, da ieri è stato attivato il collegamento dalla stazione ferroviaria al porto di Termoli.

Due le corse al mattino, alle 8.10 e alle 8.40, che permettono ai viaggiatori destinati alle Isole Tremiti, ma il giovedì anche a quelli in partenza per la Croazia, di raggiungere lo scalo marittimo.

Tuttavia, quest'anno il servizio è monco, ma certo non per colpa di amministrazione comunale e Gtm.

La linea 12 arriva al porto per scaricare eventuali passeggeri diretti a Tremiti ma per via della strada interrotta il suo capolinea non è più in zona imbarcadero ma alla scala a chiocciola.

Oggi per fortuna e per via del maltempo, almeno alla corsa delle 8.40, non c'erano turisti che scendevano ma noi immaginiamo nei giorni caldi di luglio e agosto quando il numero sarà sicuramente maggiore è in meno di un quarto d'ora i turisti bagaglio a mano dovranno correre a perdifiato per non perdere la corsa dei traghetti prenotati, sicuramente quella strada interrotta non farà fare una bella figura in chiave turistica alla nostra città, anche se la responsabilità è in capo alla Regione Molise, che da gennaio, ha completamente disatteso le segnalazioni della Capitaneria di Porto, sulla necessità di realizzare subito l'intervento che permettesse di riaprire il tratto finale del viale della Guardia costiera.