Al via anche le navette gratuite per il mare, ma il maltempo fa viaggiare poca gente

TERMOLI. Dal terminal bus di via Martiri della Resistenza da oggi e per tutti i fine settimana di giugno, via al servizio di collegamento delle navette per il lungomare Nord che Rio Vivo.

Esordio anche con condizioni meteo avverse, la navetta mare è gratuita per i bagnanti.

Dal primo luglio al 31 agosto, invece, la cadenza sarà quotidiana, come annunciato ieri anche dall'amministrazione Sbrocca.

A causa del maltempo, com'era ampiamente prevedibile, il debutto delle navette non è stato particolarmente affollato di turisti e residenti, ma appena il clima sarà quello giusto, saranno prese d'assalto.